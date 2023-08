Alcoolisme : enfin un traitement efficace pour en venir à bout ?

A ce jour, il n’existe aucune thérapie ciblant les circuits cérébraux qui sont modifiés par une consommation importante d’alcool. En revanche, cette méthode avait déjà été précédemment utilisée pour traiter des maladies ayant pour point commun de provoquer des difficultés du mouvement, induites par une réduction de la sécrétion de dopamine, telles que Parkinson. A noter que la procédure nécessite une intervention chirurgicale.

Outre son côté invasif, le traitement s'accompagne de risques potentiels d'effets secondaires non négligeable (réactions immunitaires graves, infections, hémorragies, etc.). Or, il est impossible d’inverser les effets d’une thérapie génique, contrairement aux traitements médicamenteux standards. De ce fait, aussi prometteurs soient les résultats de ce traitement innovant, ce dernier ne pourra le cas échéant qu'être proposé en ultime recours, à savoir pour les cas les plus sévères.