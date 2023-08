Alerte à la mouche noire en Espagne : ces insectes à la morsure redoutable sont-ils présents en France ?

L'Espagne tire la sonnette d'alarme. L’Association nationale des sociétés de santé environnementale (Anecpla) a alerté les autorités concernant la prolifération de la mouche noire dans de nombreuses régions du pays, notamment en raison des fortes chaleurs, selon des médias locaux citant un communiqué de l'association.

Et cette famille d'insectes, qui regroupe plus de 1000 espèces, ne se limite pas à la frontière espagnole. La mouche noire est aussi présente en France depuis "très longtemps", selon Gérard Duvallet, entomologiste médical et vétérinaire au Parisien, et s'observent généralement l'été.