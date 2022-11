Respirateurs Philips : nouvelle alerte sur des risques d'interférences

Cinq modèles de masques sont concernés : le masque facial Amara View à contact minimal, le masque facial DreamWear, masque nasal DreamWisp avec coussin sur le nez, les masques nasaux Wisp et Wisp Youth et le masque de traitement 3100 NC/SP. Une large palette d'implants médicaux métalliques est susceptible de subir des interférences : pacemakers ; implants/électrodes/valves métalliques et magnétiques dans les membres supérieurs, le torse, le cou, la tête ; stents métalliques (par exemple anévrisme, coronaire, trachéo-bronchique, biliaire) ; implants oculaires ; ports et pompes implantables (par exemple pompes à insuline)...

Les patients utilisant ces masques et portant - eux, ou quelqu'un de leur entourage - un dispositif médical métallique implanté doivent contacter leur médecin pour prendre conseil et leur prestataire de santé à domicile pour les faire remplacer par d'autres sans aimant, indique l'ANSM.