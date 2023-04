Alerte aux pollens : près d'un Français sur deux pourrait être touché par les allergies d'ici 2050

La saison des allergies s'ouvre donc en France, alors que 30% des adultes sont touchés par les allergies respiratoires. Un chiffre qui pourrait atteindre les 50% en 2050. La faute notamment au... changement climatique. En effet, en période de sécheresse, face au manque d'eau, les plates rejettent des pollens plus agressifs. Des études ont d'ailleurs montré le même phénomène avec l'augmentation du CO2.

Selon une note publiée le 24 février par le ministère de la Transition écologique, le changement climatique devrait ainsi amener des saisons allergiques plus intenses, mais aussi plus longues. "En 30 ans, on a déjà observé que les quantités de pollens de bouleau avaient augmenté de plus de 20%", indiquait l'été dernier à l'AFP Samuel Monnier, porte-parole du RNSA. "Le réchauffement climatique va entraîner des saisons polliniques plus longues, alors que la pollution rendra les pollens plus agressifs", avait de son côté alerté Isabelle Bossé, présidente du syndicat des allergologues.