Des orages violents en pleine saison des pollens peuvent déclencher de graves crises d'asthme. Une alerte vient d'être lancée par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). TF1info vous explique ce qu'est exactement un "asthme d'orage".

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) appelle à la plus grande vigilance. Si les personnes allergiques aux pollens de graminées éprouvent des difficultés respiratoires soudaines, que leur respiration devient sifflante, ou qu'elles ressentent une oppression thoracique, il pourrait bien s'agir d'un "asthme d'orage". Car avec une douzaine de départements déjà en vigilance orange, les conditions sont réunies dans plusieurs régions du territoire pour les favoriser : saison des pollens en cours, violents orages, chaleur.

En approchant, les orages génèrent des vents qui peuvent favoriser la dispersion des pollens de graminées, et augmenter le risque de crise d'asthme. Durant ce type d'épisodes, les services de secours enregistrent régulièrement des pics d'appel de personnes en détresse. En juin 2023, les consultations pour crise d'asthme avaient ainsi bondi en Ile-de-France, "multipliées par 10 dans certains hôpitaux", selon France Bleu, à la suite d'un important épisode orageux. Des patients suivis pour des problèmes d'allergie avaient, pour certains, fait la première expérience d'une crise d'asthme à cette occasion.

Mais le vent qu'ils génèrent n'est pas la seule raison qui fait des orages un facteur aggravant. C'est l'ensemble des conditions météorologiques qui amènent l'orage, et qui non seulement concentrent les grains de pollen avec les vents descendants, mais les fractionnent en particules qui pénètrent plus facilement et plus profondément dans les voies respiratoires. Elles peuvent alors déclencher des pollinoses, allant jusqu'à la crise d'asthme pour certains.

Si des orages sont à l'approche, les autorités sanitaires recommandent les personnes sensibles aux pollens de rester à l'intérieur pendant l'épisode, et de conserver leurs médicaments habituels à disposition. Les masques sanitaires, en revanche, ne semblent pas être une bonne solution. Car les grains de pollens "micronisés" par les vents pénètrent les masques ordinaires, et les masques FFP3 ont tendance à gêner la respiration des asthmatiques.