Alerte rouge pour la grippe, bronchiolite et Covid-19 en recul... Où en est la triple épidémie ?

Les épidémies toujours sous surveillance. Depuis plusieurs semaines, trois maladies se propagent dans toute la France et mettent à mal les services hospitaliers : le Covid-19, comme depuis près de trois ans, la bronchiolite, plus virulente que les années précédentes, et la grippe, comme chaque hiver. Selon les bulletins hebdomadaires de Santé publique France, cette dernière est encore en forte hausse dans le pays.



D'après l'agence sanitaire, les indicateurs de la grippe "sont en hausse dans toutes les classes d'âge", rapporte-t-elle ce mercredi 21 décembre. Entre le 12 et le 18 décembre, le taux d'incidence des consultations pour syndrome grippal a atteint 357 pour 100.000 habitants, soit 57% de plus qu'une semaine auparavant. Le nombre de passages aux urgences a, lui aussi, bondi (+84% en une semaine), et les hospitalisations encore plus (+118%).