Alerte sur la présence de bisphénols dangereux dans des produits pour bébé

Si le bisphénol A est interdit dans les contenants alimentaires comme les biberons, les bouteilles ou encore les conserves depuis 2015, ce n'est pas pour autant que ces produits ne contiennent plus aucun bisphénol. C'est en tout cas l'alerte lancée ce mercredi 19 avril par l'UFC-Que Choisir. Dans une étude publiée dans son numéro de mai, l'association de consommateurs révèle la présence de ces substances chimiques dans un grand nombre de produits pour bébé et de contenants alimentaires. Face à ces résultats, elle demande l'interdiction totale des bisphénols dans les produits du quotidien les plus à risque.