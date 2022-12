Alerte sur les streptocoques A après la mort d'au moins deux enfants en France

Les streptocoques A sont une catégorie de bactéries à l'origine d'infections variées qui se traduisent fréquemment par une angine. Ils sont également la cause de la scarlatine, l'une des principales maladies infantiles. Au cours des derniers jours, deux enfants et un adulte sont décédés à l'hôpital à cause de complications de ces infections, selon la DGS. Une fillette de trois ans est notamment décédée dans les Landes le 28 novembre dernier, des suites d'une angine liée à ces streptocoques. Mais la situation ne se résume probablement pas à ces seuls cas avérés.

Ces dernières semaines, les soignants ont ainsi fait remonter une "recrudescence de formes graves et de décès (laryngite/pleuropneumopathies, arrêts cardio-respiratoires inexpliqués brutaux évocateurs de chocs toxiques streptococciques) consécutifs à une infection à streptocoque A chez plusieurs enfants", a prévenu la Direction générale de la santé.