Betterave crue : attention, dangers !

À l’eau, au four, à la vapeur… il existe bien des manières pour cuire ses betteraves. À l’eau, il suffit de faire chauffer une grande marmite d’eau salée et d’y plonger les betteraves. Laissez bouillir 60 minutes. Lorsque la peau se fripe légèrement : c’est prêt. Pour une cuisson au four, enveloppez les betteraves dans du papier aluminium. Placez-les sur une grille et laissez cuire deux à trois heures. Pour les cuire à la vapeur, commencez par faire bouillir l’eau du cuit-vapeur. Déposez les betteraves dans le panier et laissez cuire 1 à 2 heures.