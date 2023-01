Charcuteries : la consommation de nitrites augmenterait (aussi) le risque de diabète

Selon les résultats observés, l'augmentation du risque de développer un diabète de type 2 "était de 27% pour les personnes ayant la plus forte consommation de nitrites totaux par rapport à ceux ayant la plus faible consommation". Pour les plus gros consommateurs, le risque augmente même de 53%. En revanche, aucun lien n'a été fait entre diabète et consommation de nitrates. "Il s’agit de la première étude de cohorte à grande échelle qui suggère une association entre les nitrites provenant d’additifs et un risque potentiellement accru de diabète de type 2", expliquent Bernard Srour, chercheur post-doctoral à l’Inserm, et Mathilde Touvier, directrice de recherche Inserm, qui ont piloté cette étude.

"Ces résultats fournissent un nouvel élément de preuve dans le contexte des discussions actuelles concernant la nécessité d’une réduction de l’utilisation des additifs nitrités dans les viandes transformées par l’industrie alimentaire, et pourraient également soutenir la nécessité d’une meilleure réglementation de la contamination des sols par les engrais", estiment les deux scientifiques qui recommandent aux citoyens de limiter leur consommation contenant des additifs controversés, dont le nitrite et le sodium.