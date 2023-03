Comment des "polluants éternels" peuvent se retrouver dans l'huile d'olive ou la mayonnaise

Les PFAS sont des composés chimiques invisibles, inodores et désormais omniprésents, mais dont la toxicité nourrit une inquiétude croissante. Derrière ce sigle PFAS se trouve une famille de substances de synthèses (plus de 4700 molécules), développées depuis les années 1940 pour résister à l'eau et à la chaleur. Quasi-indestructibles, d'où le nom de "polluants éternels", elles sont dotées de propriétés anti-adhésives et imperméables, sont massivement présentes dans la vie courante et jugées en partie incontournables par l'industrie.

Récemment, le papier toilette a été pointé comme une source inattendue et "potentiellement importante" de PFAS, avec la présence de "phosphates de polyfluoroalkyle disubstitués" - ou diPAP -, des composés qui peuvent se transformer en polluants éternels plus stables tels que l'acide perfluorooctanoïque, potentiellement cancérigène.

Des données qui inquiètent alors que les effets sur la santé de ces substances sont importants : selon plusieurs études, elles jouent un rôle dans les cancers de la prostate, des reins et des testicules, sont impliquées dans l'apparition de maladies thyroïdiennes ou perturbent le développement des enfants. Elles provoquent également une hausse du taux de cholestérol, augmentent les risques d'obésité, interfèrent dans le système immunitaire et ont des effets sur la fertilité et le développement d'un fœtus. En Europe, le coût annuel pour la santé publique en raison de la contamination à ces polluants est estimé entre 52 et 84 milliards d'euros, selon un rapport norvégien.