Comment stabiliser son poids après un régime?

Un régime, c'est un véritable investissement. Pas forcément du point de vue financier, mais cela implique d'engager totalement sa personne dans un nouveau processus de vie. On doit se rendre disponible physiquement (pour bouger plus) et adopter un état d'esprit positif (je fais tout cela pour mon bien).

Bref, c'est psychiquement très pesant alors que physiquement au contraire, on s'allège. Pour le corps comme pour l'esprit, cela n'est pas sans conséquences. Tous deux doivent apprendre à fonctionner avec les changements physiques et physiologiques qui accompagnent un régime. Or, cela peut prendre du temps. D'où l'intérêt de ne pas négliger cette phase cruciale qu'est la stabilisation. Pendant quelques semaines, on reprend une alimentation plus équilibrée, où les écarts, bien que contrôlés, sont permis. On y apprend aussi à faire de l'équilibre alimentaire un réflexe naturel, afin que le fruit de nos efforts perdure sur le long terme. Car c'est là le défaut de tous ces régimes qui promettent de vous faire perdre beaucoup en peu de temps. Dans les faits, on peut effectivement perdre du poids, mais on le reprend rapidement aussi parce que le corps n'a pas eu le temps de se faire à la restriction et qu'il se venge ensuite en stockant le plus de graisse possible.