E.coli : Buitoni rappelle ses pizzas surgelées après la détection de la bactérie

Les investigations avec les douanes, l'Institut Pasteur et d'autres directions (alimentation, concurrence, consommation et répression des fraudes) se sont poursuivies pour identifier une éventuelle source de contamination et mettre en place les "mesures appropriées" comme des rappels de produits.

"Nous avons été avertis qu'une pizza non consommée présentait une trace d'Escherichia coli", a poursuivi Pierre-Alexandre Teulié. "Une des caractéristiques des pizzas surgelées est que les Escherichia coli disparaissent avec la chaleur, une pizza passée au four ne présente plus de danger si elle est consommée", selon le directeur général chargé de la communication.