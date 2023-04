Le Nutri-Score fait sa révolution pour "renforcer" son "efficacité"

Le Nutri-Score fait sa révolution. Dès la fin de l'année 2023, l'étiquetage destiné à vous donner des informations nutritionnelles va changer, afin de mieux prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation et de santé. En vigueur en France et dans cinq autres pays européens - Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse - les changements doivent "renforcer l'efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments et cohérences avec les (...) recommandations alimentaires" européennes.

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage qui vise à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments en vente en magasin. Avec ses pastilles allant du vert au rouge assorties des lettres de A à E, ce système est en vigueur depuis 2017. Il n'est toutefois pas étendu à toute l'Union européenne en raison, notamment, du lobbying de pays, comme l'Italie, soucieux de défendre les intérêts de leur secteur agro-alimentaire.