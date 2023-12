Petit-déjeuner : manger tôt pour préserver sa santé cardiovasculaire ?

Les résultats d'une vaste étude menée notamment par l'Inserm sur une décennie, ont été publiés jeudi. Il en ressort que l'heure à laquelle nous prenons le premier repas de la journée, comme le dernier, impacte notre santé cardiovasculaire.

Bien s'alimenter, cela ne concerne pas uniquement le contenu de l'assiette. Cela passe aussi par l'attention portée à l'heure des repas. C'est en substance, ce que révèle une étude menée sur 13 ans par des chercheurs de l'Inrae (l’Institut national de la recherche agronomique), de l’Institut de santé globale de Barcelone, de l’Inserm et de l’université Sorbonne-Paris-Nord, relayée ce jeudi.

Plus en détail, il en ressort que l'heure à laquelle sont pris le premier et le dernier repas de la journée influencerait notre santé cardiovasculaire, les résultats plaidant en faveur de repas avant 8h et pas après 20h.

Les femmes plus exposées

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont suivi entre 2009 et 2022 plus de 100.000 participants à la cohorte NutriNet–Santé. Verdict : ceux qui prennent leur petit-déjeuner tardivement présentaient un risque cardiovasculaire accru de 6% à chaque heure qui passe. Le constat est le même pour ce qui est du dîner, ceux qui le retardent après 21h voyant leurs risques d’AVC s’accroître de 28% par rapport à ceux qui le privilégient avant 20h. Cela vaut "en particulier chez les femmes", soulignent en outre les auteurs.

L'étude établit par ailleurs un lien entre la durée de jeûne nocturne idéale, à savoir de plus de douze heures, et la réduction du risque de maladie cérébrovasculaire, tels que les AVC. En d'autres termes, combiner un dîner vers 19h et un petit-déjeuner vers 7h du matin, serait associé à un bénéfice d'au moins 7%.

Vers des recommandations en matière de santé publique ?

Ces travaux ne s'appuyant pour l'heure que sur des liens statistiques, sans lien de cause à effet avéré, des études complémentaires seront nécessaires pour corroborer ces premières conclusions. Bernard Srour, qui a co-dirigé cette étude, les juge toutefois suffisamment solides pour encourager les autorités compétentes à intégrer l'heure des repas aux recommandations de santé publique, au même titre que la qualité des repas.

Notons d'ailleurs que des précédentes recherches ont déjà établi un lien entre l'heure des repas et de potentiels bénéfices pour la santé qui en découlent. C'est notamment le cas d'une étude menée par une équipe de chercheurs du King’s College de Londres et publiée dans le European Journal of Nutrition mi-septembre qui concluait qu'en matière d'en-cas, l'heure à laquelle il est consommé se révèle un facteur aussi déterminant que son contenu. Plus en détails, les en-cas pris après 21h sont "associés à de moins bons marqueurs sanguins que toutes les autres heures de grignotage", les fringales tardives étant en effet susceptibles d'entrainer des pics de glycémie plus élevés.