Alimentation : que faut-il manger pour retrouver la forme ?

Il est ainsi possible de miser sur quelques aliments qui vont aider le corps à lutter contre une fatigue passagère. La vitamine C est donc excellente pour l’organisme. Elle booste le système immunitaire et redonne un élan d’énergie. On en trouve dans la mandarine, le citron, le pamplemousse, le poivron ou encore le chou. La vitamine D est également essentielle au bon fonctionnement de l’organisme. Elle est synthétisée par les rayons du soleil. On la trouve dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou le hareng.

Isabelle Devaugelas, nutritionniste, conseille par ailleurs d’opter pour des aliments riches en fer : les fruits de mer, le boudin, les œufs, les lentilles, les pois chiches… Le magnésium va jouer un rôle important sur le moral, il permet de réduire la fatigue et de lutter contre le stress et l’anxiété. Enfin, le cassis, le ginseng et le guarana sont des stimulants disponibles sous forme de compléments alimentaires qui peuvent se prendre le matin.