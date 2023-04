Rythme des repas : à quels horaires faut-il manger pour soigner sa santé ?

S'agissant de la composition du déjeuner et du diner, ces derniers doivent pour rappel idéalement être composés de légumes cuits ou crus, de céréales complètes, de protéines animales ou végétales, de bonnes graisses et éventuellement d'épices et herbes aromatiques pour ajouter du goût et des nutriments. Quant à leur répartition dans la journée, des études récentes ont montré que respecter certains horaires bien précis est loin d'être anodin la santé.

Dans l'idéal, une personne qui se couche vers 23h et se lève vers 7h devrait ainsi petit-déjeuner vers 8 h, prendre son déjeuner entre 12h et 13h et son dîner avant 20h, idéalement entre 18h et 18h30, avec éventuellement une collation vers 15h ou 16h. Suivant le même espacement, une personne qui travaillerait tard le soir et se coucherait souvent vers 2h du matin, pour se lever vers 10h, a tout intérêt à prendre son petit-déjeuner à 11h, son déjeuner à 15h, une collation à 17/18h et son dîner avant 22h.