Aller chez le kiné sans passer par le médecin : le projet qui froisse les généralistes

Cette nouvelle ravit Émilie, que le JT de 13H a rencontrée. Car avec son métier de danseuse, elle doit se rendre chez le kiné plusieurs fois par mois. Or, avant chaque rendez-vous, le passage chez un généraliste est obligatoire pour obtenir une ordonnance, une étape qu'elle aimerait pourtant éviter : "Ça me permettrait de ne pas avoir de rupture dans mes soins et de gagner du temps. L'ordonnance, je dois la renouveler à peu près tous les trois mois, ce qui me demande à chaque fois de repasser chez le médecin et de tout recommencer", dit-elle dans la vidéo en tête de cet article.

Pour Julien Trabucco, kinésithérapeute à Baillargues (Hérault), c'est une première réponse aux déserts médicaux. "Ça permettrait de désengorger un peu le système médical et un meilleur accès aux soins des patients puisqu'on est capables de recevoir des gens qui ont des lumbagos. Ça fait partie du quotidien des kinés, sans bien sûr abroger le rôle des médecins ou des autres professionnels", assure-t-il.