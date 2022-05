Allergie aux pollens : la moitié de la France dans le rouge

Attention aux pollens de graminées, prévient le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) dans son bulletin du 13 mai. Le risque d'allergie étant déjà élevé dans de nombreux départements, il va l'être encore plus en raison des concentrations qui augmentent sur tout le territoire et seront de plus en plus fortes ces prochains jours.

La météo, chaude et sèche, va favoriser la dispersion des pollens de graminées, que sont la fléole, le pâturin, l’ivraie, le dactyle, la fétuque, la flouve, le seigle, l’avoine, le blé.