Un médicament prescrit contre les allergies fait actuellement fureur sur les réseaux sociaux pour ses propriétés grossissantes détournées. Le phénomène inquiète l'Agence nationale du médicament (ANSM) qui alerte sur les effets secondaires. Dans ce contexte, cet antiallergique deviendra à compter du 10 juillet accessible que sur ordonnance.

Elles ne se trouvent pas assez grosses. Sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes qui se surnomment "les skinny", à savoir "les maigres", en anglais, vantent les mérites de la Periactine, un médicament qu'elles détournent pour prendre rapidement du poids et surtout "des fesses" et "des seins", faisant fi des risques associés à ce mésusage. C'est dans ce contexte que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé jeudi que cet anti-allergique, pour l'heure disponible en vente libre à moins de 10 euros la boite, ne sera plus vendu librement en pharmacie à compter du 10 juillet.

Derrière ce médicament, vendu par le laboratoire Teofarma sous le nom Periactine, c'est plus spécifiquement la molécule cyproheptadine, un antihistaminique de première génération vendu depuis plusieurs décennies qui est visé. "Tout médicament contenant de la cyproheptadine ne pourra être dispensé que sur prescription médicale", a ainsi indiqué l'ANSM dans un communiqué.

"Pas d'estimation chiffrée du mésusage"

L'ANSM a pris sa décision "sur la base de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où il y a toujours une promotion importante de l'usage cosmétique" de ce traitement, a expliqué Isabelle Yoldjian, directrice médicale à l'agence auprès de l'AFP. Difficile toutefois de se faire une idée de l'ampleur réelle de l'usage détourné de Periactine car, au-delà des pharmacies, ce traitement est largement vendu en ligne, de manière difficilement contrôlable. "On ne peut pas avoir une estimation chiffrée du mésusage", admet cette dernière, estimant que les quelques cas d'effets indésirables recensés ces dernières années sont probablement en dessous de la réalité.

Si la mesure prise par l'ANSM aura un effet en pharmacie, il est plus difficile d'évaluer à quel point elle pourra agir sur les ventes en ligne. "Nous ne sommes pas la police de l'internet", a reconnu Mme Yoldjian, qui juge toutefois que les actions entreprises par l'ANSM ont d'ores et déjà contribué à une meilleure prise de conscience des risques associés à un usage détourné de ce traitement.

Si cette molécule favorise en effet une augmentation de l'appétit, un effet vanté sur certains réseaux sociaux dans le but affiché d'obtenir un corps "en forme de sablier" à l'image de personnalité callipyges comme Kim Kardashian, elle peut entrainer une série d'effets secondaires, potentiellement graves, si elle est prise de façon incontrôlée.

Un mésusage apparu dans les années 2000

Pour rappel, l'ANSM appelle à la vigilance depuis 2022 les professionnels de santé sur ce mésusage. Dans un communiqué publié fin mars, la Société française de pharmacologie et de thérapeutique (SFPT) avait de nouveau alerté sur ce phénomène, estimant que "le rapport bénéfices/risques de la cyproheptadine devrait être réévalué en vue du retrait de son autorisation de mise sur le marché ou au minimum de son inscription sur une liste à prescription obligatoire".

Dans la foulée, en avril dernier, l'ANSM avait indiqué ne pas être en mesure de confirmer une "augmentation des ventes", précisant réaliser une analyse de la situation, en fonction de laquelle elle envisagera des "actions graduées" pour endiguer le phénomène si besoin est. Ce qu'elle a donc fait ce jeudi 27 juin. De fait, les ordonnances de cyproheptadine devraient devenir très rares puisque d'autres antiallergiques ont depuis fait leurs preuves avec une meilleure efficacité et moins d'effets secondaires.

À noter que le mésusage de la cyproheptadine est apparu en Afrique avant l'avènement des réseaux sociaux, dans les années 2000. Dans une étude scientifique menée en République démocratique du Congo en 2011, des cas d'obésité avaient ainsi été observés, notamment, car les personnes devenaient dépendantes à la cyproheptadine.