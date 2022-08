Allergie : gare à l’ambroisie, ce pollen redoutable favorisé par la canicule

Attention, pollen d'ambroisie droit devant ! Cet été, le pollen de cette plante exotique est arrivé avec une semaine d'avance cette année. En cause, les différentes vagues de chaleur que traverse la France. Samuel Monnier est ingénieur et responsable communication au réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), il prévient du danger que représente ce pollen pour les personnes allergiques. Les symptômes sont classiques et varient entre la rhinite, la conjonctivite, la toux.

Mais pour les personnes les plus vulnérables, l'inhalation de quelques grains de pollen peut provoquer des troubles de concentration, voire des crises d'asthme. L'ingénieur rappelle que ce n'est pas la première fois que le pollen apparaît plus tôt que prévu. "En 2003, autre année de canicule, on a déjà eu un avancement du pollen. Donc qui dit canicule répétée dit que le pollen arrivera de plus en plus tôt."