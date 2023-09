Alerte rouge aux pollens d'ambroisie : des concentrations record en ce mois de septembre

Rhinites, conjonctivites, démangeaisons... "Ce qui est typique de l'allergie à l'ambroisie c'est qu'elle génère beaucoup plus de risque d'asthme. On n'est pas sur un petit rhume des foins", explique Hervé Bertrand technicien santé environnement à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et référent régional sur l'ambroisie à l'AFP. Selon Daniela Muti, allergologue au CHU de Clermont-Ferrand, son pollen "même à des concentrations faibles, donne des symptômes importants". La qualité de vie est très dégradée, jusqu’à mettre la vie des patients asthmatiques en danger si rien n’est fait. À tel point que des campagnes d'arrachage sont organisées au printemps jusqu'à fin juillet, avant floraison, et que des arrêtés préfectoraux rendent obligatoire sa destruction.

En moyenne, 10% de la population est allergique dans les zones infestées mais ce pourcentage peut atteindre plus de 25%, selon Hervé Bertrand. Or, le nombre de personnes allergiques pourrait encore croître avec l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, jusqu'à 10 millions à l'horizon 2041-2060, selon les scientifiques.