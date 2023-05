Allergies au pollen : comment les distinguer d'un simple rhume ?

L'hiver est bel et bien terminé mais nombreux sont ceux à ne pas avoir abandonné leur paquet de mouchoirs pour autant. Si la période des allergies au pollen, propices aux rhinites et éternuements, succède en effet à celle des maladies hivernales, les rhumes "classiques" sont, eux aussi, toujours de la partie, bien que moins virulents et courants. Pour cause : on sait désormais que différents groupes de virus prolifèrent au printemps, lorsque les températures remontent, et sont susceptibles de déclencher des rhumes de mi-saison.

Mais comment déterminer l'origine des symptômes semblables dans ces deux cas ?