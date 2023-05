Allergies au pollen : plus de 40 départements en alerte rouge, consultez la nouvelle carte

La météo a aussi des conséquences sur la dispersions des pollens. Les journées ensoleillées, venteuses et avec des températures douces vont favoriser la dispersion des pollens, et pourront faire augmenter leur concentration dans l'air et donc les risques de réactions. À l'inverse, les averses et orages "plaquent les pollens au sol", de quoi profiter d'un peu de répit.