Allergies au pollen : six départements du Grand Est en alerte rouge

Le nez qui coule, les yeux et le nez qui piquent, la toux... En ce début d'année 2023, à la faveur d'un hiver très doux, qui a favorisé la floraison des arbres et notamment des noisetiers, le pollen fait son grand retour en France. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé six départements de la région Grand Est en alerte rouge pour les allergies au pollen. Sont concernés : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

"Les premiers pollens de noisetier (famille des bétulacées), qui sont déjà là, pourront venir gêner les allergiques avec un risque d'allergie de niveau élevé dans le nord-est du pays et moyen ailleurs en France", selon la carte du risque allergique du RNSA, qui rappelle que le noisetier "n'a besoin que (d'une température, ndlr) de 5°C pour fleurir et libérer ses pollens allergisants."