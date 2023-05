Allergies au pollen : la pluie entraine-t-elle vraiment une baisse des symptômes ?

Plus en détail, les pluies continues mais faibles à modérées plaquent les pollens au sol, ce à quoi s'ajoute le fait que par temps pluvieux, la plante conserve son pollen pour le relâcher dans des conditions plus favorables, d'où le confort ressenti par certains en comparaison à d'autres conditions climatiques. En revanche, les fortes pluies projettent les grains de pollens au sol et les fragmentent en particules allergéniques, a mis en évidence une étude parue en mai 2020 dans la revue Environmental Science & Technology Letters. "Nos résultats montrent que tandis que les grains de pollen diminuent considérablement lors des précipitations, un pic de concentration en fragments de pollen se produit pendant les épisodes de pluie et persiste ensuite pendant plusieurs heures", a eu l'occasion d'expliquer à l'époque Elizabeth Stone, co-auteure.

Or, ces particules ne sont pas stoppées par nos cils et muqueuses nasales et pénètrent ainsi aisément jusqu'à nos bronches. C'est ce qui explique que certaines personnes subissent une recrudescence de leurs symptômes allergiques pendant dans la foulée de fortes pluies.