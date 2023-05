Allergies au pollen : chiens et chats ne sont pas épargnés

Chiens et chats sont-ils aussi sensibles au pollen que les hommes ? Alors que la grande majorité des départements français est en alerte rouge aux graminées, certains s'inquiètent, en plus de leur propre sort, de celui de leurs compagnons à quatre pattes. Pour cause : avec le retour des beaux jours, il n'est pas rare que certains animaux de compagnie manifestent des symptômes inhabituels ou tout du moins nouveaux pour le propriétaire. Cela n'a rien d'étonnant car ces derniers sont, eux aussi, de plus en plus sensibles à ces allergènes.

10 à 30% des chiens seraient notamment concernés par les allergies saisonnières, les principaux pollens incriminés étant ceux du bouleau, du cyprès, des graminées et de certaines herbes comme l'ambroisie.