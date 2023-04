Allergies au pollen : les personnes affectées moins productives au travail ?

À mesure que le printemps s'installe, la carte du risque d'allergie aux pollens en France, elle, rougit. Mise à jour presque quotidiennement par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), cette dernière révèle que plus des deux tiers des départements français sont désormais en alerte, signe d'un impact sanitaire de plus en plus accru. Mais derrière les symptômes qui rendent la vie dure aux allergiques, tels que le nez qui coule, les yeux qui grattent, ou encore l'asthme et l'eczéma, les pollens ont un véritable impact économique.

"Le symptôme de rhinite, de nez continuellement bouché sur ces phases altère la qualité de vie des patients, leur productivité au travail", estime ainsi Charles Pilette, responsable du Centre de l’allergie aux Cliniques universitaires Saint-Luc, en Belgique, auprès du site Le Vif. Selon le spécialiste, "ce n’est pas une infection banalisable" car, "les études révèlent que l’allergie au pollen a un impact sur la qualité de vie aussi important que l’asthme". Au point d'en déduire que la productivité est en chute libre à mesure que la présence de pollen dans l'air s'intensifie ?