Allergies au pollen : la quasi-totalité de la France en alerte rouge

Presque toute la France en alerte rouge aux émissions de pollens. Ce vendredi 12 avril, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) a placé la quasi-totalité du pays au niveau de vigilance maximum pour le risque d'allergies au pollen. En cause, la belle météo prévue ces prochains jours. "Le retour d'un temps estival, chaud et ensoleillé ce week-end favorisera l'émission des pollens dans l'air, indique l'organisme sur son site internet. Le risque d'allergie restera élevé sur les trois quarts du pays pour les pollens de bouleau qui sont très allergisants et très abondants."

L'ensemble des départements du nord et du centre de la France sont concernés par cette alerte rouge. Seuls 18 territoires français, ainsi qu'Andorre, ne passent pas au niveau le plus élevé de vigilance : le Finistère, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Pour se prémunir des allergies, plusieurs bons gestes sont à adopter. Début avril, le docteur Vincent Valinducq en a rappelé certains dans une chronique "Bonjour ! La Matinale TF1", à retrouver en tête de cet article. Parmi eux : aérer la maison plutôt tôt le matin ou tard le soir, sécher le linge à l'intérieur du logement ou encore se laver les cheveux en rentrant le soir pour éliminer les pollens qui ont pu s'accumuler dans la journée.