Allergies au pollen : ces aliments "amis" susceptibles de vous aider

Pour apaiser vos allergies, vous pouvez sans hésitation consommer des aliments contenant de la vitamine C, à commencer par certains fruits comme les oranges, les clémentines, les pamplemousses, ou encore le cassis, le kiwi et la fraise. Côté légumes, les choux et les épinards sont à favoriser dans vos assiettes. Plus étonnant peut-être, les feuilles d'ortie peuvent elles aussi se révéler précieuses en prévention. Leur teneur en vitamine C leur confère un effet anti-inflammatoire et antiallergique puissant.

Outre ses vertus bien connues pour soutenir le système immunitaire, la plus célèbre des vitamines pourrait également soulager les symptômes bronchiques allergiques et donc atténuer les difficultés respiratoires rencontrées par certains.