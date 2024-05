En ce premier weekend de juin, l'air de l'Hexagone s'annonce saturé en pollens de graminées. L'ensemble du territoire français, en dehors du Finistère, a été placé en vigilance rouge par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

Si le soleil n'est pas encore au rendez-vous, les pollens de graminées, eux, sont bien de la partie. "Ce samedi 1er juin marque le début de l’été météorologique avec une forte présence de pollens de graminées dans l’air", rappelle ainsi le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). De ce fait, l'ensemble des départements de l'Hexagone sont placés en vigilance rouge, à l'exception du Finistère, en jaune. "Les allergiques seront particulièrement gênés, avec un risque d’allergie élevé sur toute la France, sauf dans le Finistère où il sera moyen", met en garde l'association, qui étudie la quantité de pollens dans l'air. "La première semaine de juin s'annonce estivale ce qui favorisera l'émission des pollens de graminées", indique-t-elle encore.

La carte des allergies aux pollens de graminées le weekend du 1-2 juin. - Réseau National de Surveillance Aérobiologique

En parallèle, "autour de la Méditerranée, les pollens de pariétaires (Urticacées) et d'olivier (Oléacées) sont présents avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen". "Le risque d'allergie sera faible pour les autres herbacées en floraison (plantain, ortie et oseille) et pour les pollens de chêne", souligne encore le RNSA. À noter également que si le début de floraison des tilleuls peuvent "provoquer des symptômes à proximité", les "pollens de pinacées (pin, sapin, épicéa...) pourront jaunir les surfaces extérieures (sans être) allergisants".

Quelles solutions ?

Pour limiter l'impact des symptômes de l'allergie aux pollens, les autorités sanitaires préconisent d'opter pour une désensibilisation, un travail de longue haleine. Sinon, les personnes touchées peuvent également "rincer régulièrement le nez avec du sérum physiologique ou avec un spray nasal d’eau de mer", comme le conseille l'Institut Pasteur de Lille, sur son site internet. "Il est également possible de prendre des médicaments antihistaminiques afin de réduire la réaction allergique", lesquels sont disponibles en pharmacie sans ordonnance.

D'autres astuces plus naturelles, comme un rinçage régulier des cheveux, une aération du logement à des horaires stratégiques (avant ou après le coucher de soleil de préférence) ou encore le séchage du linge en intérieur peuvent aussi aider.