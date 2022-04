Alerte rouge sur les allergies aux pollens : quels sont les départements concernés ?

Si la saison des pollens s’étend de fin janvier à septembre, voire octobre, c'est bien le printemps que redoutent le plus les personnes allergiques puisque cette saison coïncide justement avec l’arrivée du pollen de bouleau, cet arbre facilement reconnaissable à son tronc blanc et brillant avec des nuances de gris et de noir et qui se trouve être l’un des principaux pollens allergisants en France. Présent naturellement sur le pourtour de nombreux bois et forêts, on le retrouve aussi dans de nombreux espaces verts, sur des ronds-points, ou encore à l'entrée de résidences.

Les pollens de platane, présents sur toute la France, sont également susceptibles d'incommoder les allergiques ces jours-ci, le niveau d'alerte variant de "faible" à "moyen" selon les territoires, avec une concentration toutefois plus élevée dans les départements du sud, tels que le Gers, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône ou encore le Var. S'agissant des pollens de frêne, les niveaux de concentration ont déjà commencé à baisser, le risque allergique n'étant plus censé dépasser le niveau "moyen" les concernant.