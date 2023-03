Allergies aux pollens : une trentaine de départements en alerte rouge

L'arrivée de ces pollens est due au temps printanier et à l'ensoleillement important qu'a connue la France mercredi et jeudi. Le retour de la pluie devrait toutefois donner un léger répit, avec une baisse des niveaux des pollens à partir de ce vendredi et un retour en force à partir du 2 avril prochain. Selon une note publiée le 24 février par le ministère de la Transition écologique, le changement climatique et la hausse des températures joue sur la quantité de pollen relâché dans l'air chaque année et devrait amener des saisons allergiques plus longues et plus intenses.

"En 30 ans, on a déjà observé que les quantités de pollens de bouleau avaient augmenté de plus de 20%", indiquait l'été dernier à l'AFP Samuel Monnier, porte-parole du RNSA. "Le réchauffement climatique va entraîner des saisons polliniques plus longues, alors que la pollution rendra les pollens plus agressifs", avait de son côté alerté Isabelle Bossé, présidente du syndicat des allergologues.