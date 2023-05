Allergies aux pollens : la majeure partie de la France en alerte rouge

Les pollens de graminées sont les plus présents dans l'air. "Ils montent en puissance du sud vers le nord du pays et toucheront tous les départements de France pour ce long week-end de l'Ascension avec un risque d'allergie de niveau élevé quasiment partout", précise le RNSA. "Les nombreuses averses de pluies de ce début mai ont pu apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol mais elles ont aussi malheureusement favorisé la croissance et le développement des graminées."