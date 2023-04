Allergies : gare aux "remèdes" vendus sans ordonnance

"Les produits à prise orale les plus vendus sont des médicaments antihistaminiques (…) Ce sont ceux dont le niveau de preuves d’efficacité est le plus important", indique le magazine, qui précise que ces derniers sont d’autant plus efficaces qu’ils sont initiés tôt, avant l’apparition des premiers symptômes. "Parmi les plus commercialisées, figurent la loratadine et la cétirizine, qui sont préférées au maléate de dexchlorphéniramine, l’antihistaminique de première génération, car ils génèrent moins d’effets secondaires (somnolence, vertiges, sécheresse de la bouche…)", détaille la publication, soulignant que ces principes actifs sont commercialisés par différents fabricants, dont Arrow Conseil, Sandoz Conseil ou encore Teva Santé Conseil.