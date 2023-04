Allergies au pollen : les outils pour repérer les risques près de chez vous

Le site du RNSA, tout d'abord, centralise de nombreuses informations : il propose des points de situation par des bulletins hebdomadaires, notamment en vidéos, ainsi qu'une carte interactive nationale qui vous permet de connaître le degré de risque dans votre département, pour une vingtaine de plantes à chaque fois.

Il est également possible de zoomer à l'échelle de plusieurs grandes villes grâce à une carte régionale. Elle est appuyée sur des capteurs du réseau et des relevés de jardins d'observation, dont ceux de L'Association des Pollinariums sentinelles de France (APSF), qui contrôle le niveau d'émission en pollens grâce au suivi de plantation d'espèces allergisantes régionales par des botanistes.

En vous inscrivant par e-mail, vous pourrez par ailleurs recevoir les prévisions du risque allergique pour le département de votre choix. Les alertes polliniques du réseau sont aussi à retrouver sur l'application "Alertes Pollens", qui offre la possibilité de se géolocaliser et de sélectionner certains pollens en particulier à suivre de près. Vous pourrez de plus y retrouver des conseils en fonction du degré de risque et des informations sur la météo et la qualité de l'air.