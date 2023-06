Allergies saisonnières : la désensibilisation est-elle vraiment efficace ?

Selon le docteur Hervé Masson, allergologue à Bordeaux, “la désensibilisation est le seul traitement curatif, qui s’attaque à la cause même des symptômes allergiques.” Grâce à elle, la personne va être moins allergique, donc moins gênée par les symptômes et sera même capable d’arrêter les médicaments.

L’Institut Pasteur de Lille explique que “cela consiste à mettre l’allergène en contact avec votre organisme régulièrement et à faible dose sur plusieurs années. Ainsi, le corps cessera de reconnaître l’allergène comme un ennemi.” Un procédé qui paraît simple, mais qui s’étend tout de même sur une période de trois à cinq ans.

La désensibilisation existe sous deux formes : les injections et la voie sublinguale. Les injections sont la méthode la plus connue et la plus ancienne. La désensibilisation consiste alors à injecter l’extrait allergénique dans le bras du patient, à l’aide de seringues et de fines aiguilles. L’injection se fait tous les mois et doit être réalisée par un professionnel de la santé.

Depuis 2011, il existe une désensibilisation en comprimé sublinguale. Cette méthode est utilisée dans plus de 8 cas sur 10. Elle consiste à mettre sous la langue quelques gouttes ou des comprimés et à les laisser fondre avant d’avaler. Le traitement se fait à domicile selon un protocole prescrit par le médecin. Dans tous les cas, la désensibilisation nécessite un suivi régulier.