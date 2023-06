Allergies saisonnières : les astuces pour soulager les symptômes

La seule façon de traiter définitivement une allergie au pollen est de se faire désensibiliser. C’est-à-dire mettre la personne en contact avec l’allergène, de manière régulière et à petites doses. Le corps cessera au fur et à mesure d’identifier l’allergène comme un ennemi. Il est également possible d’utiliser un traitement symptomatique comme se rincer les yeux et le nez avec un sérum physiologique. Les antihistaminiques peuvent également être d’une grande aide pour stopper les symptômes.