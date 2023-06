Allergies saisonnières : les traitements les plus efficaces

Le mois de juin signe le retour des pollens de graminées. De belles journées ensoleillées qui favorisent l’émission et la dispersion des pollens dans l’air. Seule la pluie ou un orage peuvent calmer ces pics d’allergènes, en les plaquant au sol. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, en France, près de 30 % des adultes et 20 % des enfants de plus de neuf ans souffrent d’allergies saisonnières. Pas question d’attendre la pluie, il existe des solutions plus simples pour lutter contre les allergies.