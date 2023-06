Eau contaminée dans les Alpes-Maritimes : qu'est-ce que la cryptosporidiose ?

En attendant les résultats d'analyse du réseau d'eau, des mesures de précaution s'imposent pour les populations concernées.

Il est recommandé de faire bouillir l'eau du robinet pendant deux minutes avant de pouvoir la boire et de l'utiliser pour cuisiner ou se laver les dents, et de consommer de l'eau en bouteille pour les personnes fragiles, les personnes âgées et notamment pour préparer les biberons des nourrissons.

Enfin, il est conseillé de se laver les mains régulièrement avec une solution hydro-alcoolique suivie de séchage, pour éviter la transmission du parasite. L’eau du robinet peut toujours être utilisée pour la douche et les usages ménagers (linge…).