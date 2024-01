Amour : c’est quoi le "benefi-date", ce type de relation censée tirer avantage de son partenaire ?

Si vous êtes plutôt sélectif et exigeant en amour, alors peut-être que vous pourriez vous y retrouver dans ce nouveau concept amoureux en vogue qu’est le "benefi-date". Comme son nom l’indique, ce concept vise à tirer de nombreux avantages de sa relation amoureuse, que ce soit socialement, personnellement ou professionnellement. Si certains dénoncent le caractère opportuniste de ce type de rencontre, d’autres y voient au contraire une manière plus pragmatique et constructive d’aborder l’autre.

Avec toutes ces nouvelles tendances amoureuses, on y perdrait presque son latin. Après le "spider-webbing", qui consiste à manipuler son partenaire, ou encore le "pocketting", qui désigne le fait de cacher sa relation à ses proches, voici le "benefi-date". Contrairement aux deux autres concepts mentionnés, cette nouvelle tendance des relations amoureuses n’est pas toxique. Elle ne vise pas à rabaisser, humilier ou blesser son partenaire qui va alors sombrer progressivement dans une profonde détresse émotionnelle. Plus vertueux et profitable, le benefi-date consiste en fait à rencontrer une personne dans le but de s’élever professionnellement et socialement, tout en développant une forte connexion émotionnelle. Faut-il y voir une réelle opportunité ou un opportunisme amoureux malsain ?

Benefi-date : à la recherche du meilleur pour soi

Les partenaires qui s’investissent dans le benefi-date cherchent donc à s’élever mutuellement en utilisant leurs différents atouts, que sont les habiletés intellectuelles, les ressources financières ou encore le réseau professionnel des partenaires. Autrement dit, on va cibler les personnes qui vont pouvoir nous apporter des connaissances, un réseau, un confort de vie ou encore un accès facilité à de nouvelles expériences. Cette fois, il ne s’agit plus de se lancer aveuglément dans la quête de l’amour, mais de se montrer plus sélectif, plus précis dans ses recherches, comme le ferait un chasseur de têtes. En plus de l’alchimie et des critiques physiques qui priment habituellement lorsque l’on recherche l’amour, il s’agit surtout cette fois de trouver une plus grande compatibilité intellectuelle. D’après Emma Hathorn, l’experte en relation pour l’application de rencontre Seeking.com citée par Femme Actuelle, ce schéma amoureux peut être critiqué "pour son approche qui peut paraître intéressée", bien qu’il permet de "maximiser le temps et les efforts investis dans la recherche de partenaires".

Comment rester dans une relation vertueuse ?

D’après Hathorn, le benefi-date ne peut pas se réduire à cette sorte de transaction amoureuse donnant-donnant. Ce type de relation peut aussi être "le point de départ d’une connexion émotionnelle plus significative". Dans une autre interview accordée au magazine américain Forbes, l’experte en dating voit plusieurs avantages à vouloir sortir avec une personne intellectuellement stimulante. D’abord, une bien meilleure communication. "Un partenaire intellectuel vous analysera, vous comprendra et, à son tour, voudra être analysé et compris par vous", explique-t-elle. Ensuite, ce type de relation va permettre au couple de s’élever, grandir ensemble, mais aussi de sortir de sa zone de confort.

Ce que les partenaires y gagnent, c’est une relation présentée comme plus épanouie et saine. "Avec le temps, les partenaires peuvent commencer à apprécier non seulement les avantages initiaux de la relation, mais aussi les qualités uniques de l'autre personne, menant à un amour authentique et respectueux", résume Emma Hathorn dans un communiqué. Enfin, il est primordial que les deux parties soient “en accord avec la nature de la relation”, pour que cette dernière ne soit pas déséquilibrée et fondée sur le respect mutuel. Pour cela, la communication doit être “ouverte et honnête”. Enfin, il est important de ne pas précipiter les choses et de laisser la relation suivre sa propre cadence. Si le benefi-date n’est pas un concept qui fait rêver sur le papier, à l’arrivée, une véritable fusion émotionnelle et une belle peuvent s’installer au sein du couple.