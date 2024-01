Amour : êtes-vous un couple "growgether" ?

Nous sommes nombreux à chercher la recette magique du couple : le “growgether” serait la clé pour une relation saine. De plus en plus mentionnée, cette tendance amoureuse consiste à former un binôme dont les fondations sont faites d’entraide et de soutien mutuel. À quoi ressemblent les couples “Growgether” et quels sont les bénéfices de ce schéma amoureux ?

Contrairement au "Benefi-date", dont les adeptes sélectionnent leur partenaire pour ce qu’il pourrait leur apporter socialement et professionnellement, la démarche des couples "growgether" semble à l’origine plus sincère, bien que la finalité soit sensiblement la même. Cette combinaison entre "grow" (grandir) et "together" (ensemble) repose sur un principe amoureux assez vertueux : trouver un partenaire de vie, plus qu’un simple amant, pour s’épanouir, réussir et franchir à deux toutes les étapes de la vie.

Parmi les couples les plus célèbres, Victoria et David Beckham s’inscrivent dans cette relation d’un nouveau genre. La styliste et le footballeur britannique, qui continuent d’avancer ensemble depuis plus de 20 ans, auraient notamment construit leur binôme sur le dialogue, l’empathie, le sens de la famille, jusqu’à atteindre les plus hautes strates du succès professionnel. Pour de nombreux Britanniques d’ailleurs, ils incarnent un couple modèle, en cela qu’ils ont appris à grandir dans la même direction.

Quels sont les principaux piliers des relations "Growgether" ?

Les couples dits "Growgether" s’encouragent, s’épaulent et se soutiennent mutuellement pour atteindre les plus hauts sommets dans différents aspects de leur vie. Pour y parvenir, ils se fixent des objectifs communs. D’après Emma Hathron, l’experte dating pour Seeking.com qui a conceptualisé l’idée des couples "qui grandissent ensemble", cette approche repose sur une communication ouverte, un soutien mutuel, ainsi qu’une volonté d’apprendre de l’autre et de s’adapter.

On note également que de nombreux couples partagent une passion commune, un sport ou encore un passe-temps. En instaurant un climat propice à l’échange, les partenaires peuvent grandir et évoluer côte à côte pour parvenir à leurs fins. Dans ce type de relation, l’accent est porté sur l’épanouissement mutuel plutôt que le simple fait d’être en couple. Cette fois, il s’agit de reconsidérer ce qu’est le couple en lui donnant davantage de force et de caractère pour réussir à construire quelque chose de durable.

Des avantages non négligeables pour les partenaires

Le principal avantage de cette vision du couple est qu’aucun des partenaires ne délaisse sa carrière au profil de sa vie amoureuse. En ce sens, cette tendance se rapproche sensiblement des "power couples", ces fameux duos amoureux dotés d’un sens aiguisé des affaires qui avancent main dans la main vers le succès. On pense notamment ici à Beyoncé et Jay-Z, le couple le plus célèbre de toute l’industrie musicale aujourd’hui à la tête d’un empire en or qu’ils ont érigé ensemble. Toutefois, le "Growgether" reste malgré tout plus orienté vers l’épanouissement personnel que la réussite coûte que coûte. Néanmoins, en trouvant la balance entre vie professionnelle et vie privée, chaque partenaire sait ainsi se rendre disponible et à l’écoute pour l’autre lorsque cela se montre nécessaire.

Cette relation peut également jouer un rôle décisif dans la carrière, en permettant aux conjoints de se concentrer davantage sur leur travail. Mais comme dans tout concept à la mode, il existe aussi un revers de médaille. Il n’est pas impossible qu’une compétitivité malsaine ne s’installe au sein d’un couple "Growgether", et que la réussite de l’un face le malheur de l’autre.