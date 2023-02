Amoxicilline et paracétamol : à quand la fin de la pénurie ? Les précisions de François Braun

Confrontée depuis des semaines à des pénuries de médicaments, en particulier l'antibiotique amoxicilline et le paracétamol, la France commence à entrevoir le bout du tunnel. C'est ce qu'a affirmé vendredi le ministre de la Santé, François Braun : il a promis sur Europe 1 un "retour à une situation normale dans les deux semaines". Et annoncé les chantiers lancés par le gouvernement pour s'épargner ces difficultés dès l'hiver prochain, après avoir réuni jeudi à son ministère des professionnels du secteur et des représentants de patients, aux côtés du ministre de l'Industrie Roland Lescure.