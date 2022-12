Amoxicilline : la pénurie persiste, la DGS recommande la délivrance à l'unité

Le rationnement touche aussi les médicaments. Face aux tensions d'approvisionnement qui affectent toujours certains des antibiotiques les plus prescrits en France, notamment pour les enfants, comme l'amoxicilline, ont conduit les autorités de santé à recommander une délivrance à l'unité, et non plus par boîte. En pratique, le pharmacien remettra au patient le nombre exact d'unités prescrites.