Vinaigre de cidre : Anaïs Grangerac vous révèle ses vertus insoupçonnées pour l'organisme

C’est le nouveau produit détox à la mode : le vinaigre de cidre. Connu depuis ses bienfaits culinaires, il possède aussi de nombreuses vertus thérapeutiques. Explication d’Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Raclettes, galettes des rois, crêpes… Notre organisme n’est pas épargné par la saison hivernale et les excès de gras et de sucre. Et si notre meilleur allié, pour prendre soin de notre corps, était un produit que l’on connaît tous ? On l’utilise principalement en cuisine, on parle du vinaigre de cidre. Anaïs Grangerac fait le tour de ses multiples bienfaits dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quels sont les bienfaits du vinaigre de cidre ?

Obtenu grâce à la fermentation des sucres des pommes, pour les transformer en acide acétique, le vinaigre de cidre accumule les bienfaits pour notre organisme. Il nous aide à mieux digérer, il régule la glycémie et le cholestérol, il renforce le système immunitaire. C’est aussi un allié naturel pour simuler la perte de poids et il améliore la santé de notre peau et de nos cheveux. En agissant sur la santé de notre intestin et en rééquilibrant l’équilibre du microbiome, le vinaigre de cidre permet, ainsi, de limiter les éruptions cutanées.

Est-ce que c’est prouvé ?

Si aujourd’hui, les stars,comme Gwyneth Paltrow, et Tiktok découvrent les bienfaits du vinaigre de cidre, en réalité, il est utilisé depuis des millénaires. Hippocrate, par exemple, le recommandait pour accélérer le processus de guérison. Mais qu’en disent les scientifiques aujourd’hui ? Anaïs Grangerac nous explique que la science n’est pas encore tout à fait d’accord sur la question. Toutefois, des études sérieuses ont montré que le vinaigre de cidre avait un impact positif sur la glycémie, c’est-à-dire sur le taux de sucre dans le sang. C’est notamment ce qu’a rapporté l'ESPEN, la Société européenne de la nutrition clinique et du métabolisme, en 2019.

Comment consommer le vinaigre de cidre ?

Il est conseillé de consommer entre 2 à 6 cuillères à soupe de vinaigre de cidre diluées dans de l’eau pour réduire entre 19 et 34 % le taux de sucre dans le sang. On recommande d'ailleurs de boire quelques cuillères avant un repas copieux pour réguler sa glycémie et éviter le petit coup de mou d’après-repas. Consommé au réveil, le matin, toujours dilué dans un verre d'eau, le vinaigre de cidre va permettre de stimuler les glandes salivaires et stimuler le système digestif.

Évidemment, si on souffre de diabète, le vinaigre de cidre ne remplace pas et ne se substitue pas au traitement prescrit par le médecin. Il ne s’agit simplement que d’un petit coup de pouce.

Comment choisir son vinaigre de cidre ?

Dans les grandes surfaces, on le trouve près de l’huile d’olive. Les prix peuvent varier, le moins cher étant à moins de deux euros. Cependant, tous les vinaigres de cidre ne se valent pas. Il existe des vinaigres "filtrés", ils sont plus clairs et des "non filtrés". Ils sont plus troubles et ils contiennent ce qu’on appelle "la mère" et ils sont plus chers. Anaïs Grangerac nous explique que la "mère est ce biofilm dans lequel on retrouve les bons nutriments et les bonnes bactéries, les bienfaits du vinaigre sont tous conservés".