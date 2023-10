Allergie aux chats : bientôt un vaccin efficace pour les millions de Français concernés ?

"ANG-101 est le premier d'un portefeuille de vaccins en développement ciblant les allergies majeures chez les humains et les animaux de compagnie", souligne Louis-Philippe Vézina, président-directeur général d'Angany dans le communiqué. Testé au préalable sur des animaux, ce traitement a déclenché "une très forte production d'anticorps capables de bloquer la réaction allergique", a indiqué de son côté à l'AFP Loïc Faye, le co-fondateur d'Angany. Plus en détail, ce vaccin préventif ferait effet entre six mois et un an et nécessiterait donc potentiellement un rappel chaque année.

Cette technologie est le fruit de plusieurs années de recherches et développement menées par la start-up française Angany Genetics basée à Val-de-Reuil (Eure). Créée en 2010, cette dernière est devenue Angany après être passée sous giron canadien en 2017.