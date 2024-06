À ne pas confondre avec l’aboulie qui se manifeste par l’incapacité à faire quoi que ce soit, l’anhédonie se caractérise par une perte de plaisir physique et moral. Bien que rattachée à d’autres troubles neuropsychiatriques comme la schizophrénie, l’anhédonie reste l’un des symptômes les plus fréquents de la dépression. Certains signes doivent vous alerter lorsqu’ils surviennent, vous pouvez prévenir cet état dépressif à travers quelques bonnes pratiques.

Faites-vous attention à votre santé mentale ou préférez-vous éviter le sujet ? Santé publique France a publié en 2023 les résultats de son enquête menée auprès de 2000 personnes âgées de dix-huit ans et plus. 74 % des interrogés déclarent prendre soin de leur santé mentale tandis que 24 % ressentent de la honte à parler de leurs troubles psychiques à leur entourage. Quelle que soit votre représentation des troubles psychiques, il est important de réagir en cas d’anhédonie afin d’éviter la dépression.

Qu’est-ce que l’anhédonie ?

Néologisme provenant du grec "a" (sans) et "hêdone" (plaisir), l’anhédonie a été décrite pour la première fois en 1896 par le psychologue français Théodule Ribot dans son livre "La psychologie des sentiments". Ce n’est qu’en 1970 que ce symptôme a été pris en compte comme l’un des critères diagnostiques de dépression.

Généralement issue de troubles liés à un décès, à une perte d’emploi ou à un traumatisme comme un accident, l’anhédonie impacte le plaisir physique (manger, faire du sport, avoir des relations sexuelles…) mais aussi l’aspect moral et social de la personne. Les petits plaisirs de la vie comme passer du temps avec ses amis paraissent alors sans aucun intérêt.

Respectivement professeur de psychiatrie et psychiatre à Paris, Raphaël Gaillard et David Gourion ont mené des travaux sur le sujet pour le compte de la fondation Pierre Denicker qui œuvre pour la recherche et la prévention de la santé mentale. Ils relèvent deux types d’anhédonie. La personne qui souffre d’anhédonie de consommation ne prend plus de plaisir à faire quelque chose pendant que celle de motivation se manifeste par un manque d’envie pour accomplir quelque chose.

Les signes annonciateurs d’une insensibilité au plaisir

Certains signes suggèrent une anhédonie et de manière plus large une dépression lorsqu’ils durent plus de deux semaines et s’aggravent. Une indifférence aux interactions sociales, un isolement social et l’absence d’émotions doivent vous alerter. Ne plus éprouver de la satisfaction à accomplir certaines activités autrefois appréciées annonce généralement une anhédonie. On peut aussi s’inquiéter en cas de perte de libido. Un état de passivité extrême ou des pensées suicidaires doivent pousser à consulter un médecin.

Le test MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview), proposé par le VIDAL, permet d’évaluer si vous êtes dans une phase dépressive. Si tel est le cas, une consultation chez un professionnel s’impose. Le diagnostic repose sur un entretien clinique et sur différentes échelles d’évaluation.

Que faire pour prévenir le risque d’anhédonie et de dépression ?

Au-delà d’une bonne qualité de sommeil, le fait de pratiquer une activité sportive permet de prévenir le risque de dépression.

Publiée en 2022, une étude menée par l’Université de l’Iowa montre que le sport améliore l’état d’humeur et réduit l’anhédonie chez les adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs. On peut aussi se tourner vers une thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Traiter la source du problème reste la meilleure solution pour profiter à nouveau de la vie.