Comprendre le comportement du chien pour mieux communiquer avec lui

Les chiens s’intéressent moins au tactile. Chiots, ils lèchent beaucoup, mordillent souvent et se frottent. Adultes, ils se laissent davantage porter par l’humain. "Les chiens se laissent caresser, mais en réalité, ils le tolèrent souvent sans plaisir", explique Eléonore Buffet. Il faut donc rester prudent et observer le chien. Tout dépend de son tempérament, il peut très bien se coucher sur le dos de lui-même et attendre vos caresses. Si l’envie vous dévore de toucher un chien inconnu, la comportementaliste préconise de préférer le flanc et le dos à la tête et au cou, plus sensibles. "S’il est manipulé avec bienveillance et qu’il rencontre du monde depuis qu’il est petit, il devrait apprécier", tempère la spécialiste.

Enfin, si lors d’une première rencontre avec un chien vous exprimer de la tension, de la peur ou du rejet, l’animal le détectera immédiatement. Ces signaux involontaires peuvent le faire réagir ou l’angoisser tout autant. Eléonore Buffet rappelle que les risques de morsures existent toujours. Les études, peu précises, font état de "plusieurs milliers d’hospitalisations après des morsures de chiens par an en France." Elles arrivent souvent dans la sphère privée après un défaut de compréhension avec le chien. Elles touchent principalement les enfants. Pour Eléonore Buffet, aucune fatalité : "Nous devons les sensibiliser à la communication avec les chiens. Un enfant doit rester en sécurité face à un chien pas disposé ou mal à l’aise, par exemple. Nous pourrions éviter beaucoup d’accidents."