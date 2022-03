Opioïdes : la HAS appelle les médecins à ne pas banaliser les prescriptions de ces anti-douleurs

L'enjeu est "de sécuriser l'usage des opioïdes sans en restreindre l'accès pour les patients qui en ont besoin", sur fond de "vieillissement de la population et d'augmentation des maladies chroniques qui favorise la multiplication des symptômes douloureux". La HAS fait des recommandations détaillées pour "promouvoir le bon usage des opioïdes antalgiques et réduire le nombre de surdoses" pour chaque situation où ces médicaments peuvent être prescrits : traitement de la douleur chronique non cancéreuse, de la douleur aiguë, de celle liée au cancer ou encore chez la femme enceinte et allaitante.

Face à la douleur chronique non cancéreuse, la HAS note que "les antalgiques opioïdes ne doivent être envisagés qu'en dernier recours". "Ces médicaments ne peuvent pas être prescrits pour des douleurs pelviennes chroniques ou musculosquelettiques", ni contre les migraines, précise-t-elle. Lorsque des opioïdes sont nécessaires, elle recommande un traitement "de façon progressive, avec des réévaluations régulières en début de traitement afin d'ajuster la posologie et de surveiller l'apparition d'effets indésirables".