Antibiotiques : la consommation en hausse, le taux de résistance de la bactérie E. coli aussi

À l'occasion de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, Santé publique France dresse un état des lieux de la consommation en France. Cette dernière repart à la hausse en France, tout comme le taux de résistance de certaines bactéries, dont Escherichia coli. Un lien de cause à effet qui n'est pas sans conséquence en matières de santé publique.

"Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens". C'est le thème de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens 2023 qui s'est amorcée le 18 novembre dernier et s'achèvera le 24 novembre prochain. À cette occasion, Santé publique France publie ce mardi un bulletin consacré à l'antibiorésistance en France en 2023, reprenant une partie de l'état des lieux de la consommation des antibiotiques des Français publié la semaine dernière, à partir des données de l'Assurance maladie. Verdict : la consommation d'antibiotiques a poursuivi sa reprise en 2022 et dans le même temps, la résistance de certaines bactéries augmente.

Dans le détail, la hausse de consommation d'antibiotiques en France est de 16,6% sur un an concernant les prescriptions (plus de 800 pour 1.000 habitants dans l’année), et de 14% concernant les doses consommées en ville, hors hôpital, (avec 21,6 doses pour 1.000 habitants et par jour), contre 5% en 2021. Chez les enfants, la consommation d'antibiotiques a même retrouvé en 2022, voire dépassé, le niveau d'avant-pandémie. Elle a ainsi bondi de près de 42% sur un an, jusqu'au niveau de 2019 chez les 5-14 ans. Chez les 0-4 ans, la consommation a été "supérieure à celle de 2019".

"Les taux de résistance de E. coli n’ont pas diminué"

Or, ce constat à la hausse fait ressurgir la crainte de l'antibiorésistance à savoir "la capacité des bactéries à survivre ou à se multiplier en présence d'antibiotiques présumés actifs contre elles" ? rappelle Santé publique France, évoquant "une problématique majeure de santé publique". Et pour cause : en 2019, l'antibiorésistance "aurait causé 1,27 million de morts à travers le monde". Six pathogènes seraient responsables chacun de plus de 250.000 décès attribués à l’antibiorésistance, au premier rang desquels figure Escherichia coli. Pour cette dernière, "les principales causes de décès dues à l’antibiorésistance étaient attribuables à la résistance aux céphalosporines de troisième génération (C3G) et aux fluoroquinolones (FQ)", détaille le bulletin daté du 21 novembre.

"La résistance de E. coli aux fluoroquinolones augmente, et ce, malgré la réduction de la consommation des fluoroquinolones en ville, et l’arrêt de leur utilisation en médecine vétérinaire", peut-on encore y lire. Et de poursuivre : "Il est d’ailleurs surprenant de constater que malgré la réduction de l’utilisation des antibiotiques durant la période Covid en 2020-2021, les taux de résistance de E. coli n’ont pas diminué." En France, la région Paca apparait comme la plus touchée par la présence d'Escherichia coli isolée de prélèvements urinaires (19,6 % des échantillons) suivie de l'Ile-de-France (15,3%) et de l'Occitanie (12,6 % ), selon les dernières données disponibles.

Des cas qui interpellent chez l'enfant

Notons que parallèlement à la hausse de la consommation d'antibiotiques observée chez les enfants, le nombre de cas d'infections graves à E.coli chez l'enfant était, lui aussi, de nature à interpeller. En 2022 notamment, les autorités de santé publique avaient observé une augmentation du nombre de cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU), conséquence d’une infection grave à la bactérie Escherichia coli chez l’enfant. Alors qu'entre 100 et 165 enfants sont touchés chaque année en France par un SHU lié à une infection par E. coli, au cours du seul début de mois de février 2022, 13 enfants avaient touchés, l'un d'entre eux étant décédé.

Ces derniers jours, le cas d'une crèche toulousaine a, lui aussi, suscité l'inquiétude après la découverte de plusieurs cas d'Escherichia coli chez des enfants ayant dû être hospitalisés, certains en service de réanimation. Alors que la structure, fermée depuis près de dix jours, devrait rouvrir mercredi, les experts de l'ARS Occitanie poursuivent leurs investigations pour déterminer l'origine de l'infection. Notons toutefois que les enfants, dont le système digestif est différent du système adulte, sont a priori plus sensible à la bactérie, et généralement plus gravement touchés.

Pour rappel, Escherichia coli, dite E.coli, désigne en réalité toute une famille de bactéries, qui sont loin d'être toutes dangereuses pour la santé. Au contraire, elles sont présentes en grand nombre dans l'appareil digestif, où une partie d'entre elles jouent un rôle dans le bon fonctionnement de l'organisme. Mais certaines variétés d'E.coli peuvent, à l'inverse, provoquer des infections, provenant le plus souvent d'une intoxication alimentaire d'après l'Institut Pasteur. Ces dernières peuvent engendrer de graves troubles digestifs tels que des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements ou encore de la fièvre.

Dans ce contexte, la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance vise pour E.coli des objectifs de résistance aux C3G inférieurs à 3 % en soins de ville, et inférieurs à 10% s'agissant de la résistance aux FQ, tant au

niveau régional que national.